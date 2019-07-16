В Приангарье рассказали о ситуации в зоне паводка

ИРКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне Иркутской области, где устраняют последствия паводка, сообщает ГУМЧС региона.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. На текущий момент подтопленным остается только Тулун.

"Подтопленные населенные пункты освобождены от воды за исключением низменной части города Тулун. Там остаются подтопленными 49 жилых домов, в которых проживали 123 человека, в том числе 25 детей", - говорится в сообщении.