Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем официальном аккаунте в YouTube видео с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 в небе над Балтикой.
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
На ролике продолжительностью в минуту и 16 секунд демонстрируется снятый с различных ракурсов ракетоносец. С борта видно, как его сопровождает другой самолет.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Это происходит в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.
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