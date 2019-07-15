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РИА Новости

Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

Вчера, 19:22
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкCтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов", - говорится в сообщении.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
3 апреля, 19:19
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Добавляется, что на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в минобороны РФ.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
6423012
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Балтийское мореТу-160РоссияБезопасностьВ мире
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