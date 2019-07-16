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РИА Новости

Летящим на МКС астронавтам привезут грушевый компот, ряженку и перловку

04:25
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИтальянский астронавт Лука Пармитано, отправляющийся на МКС. Архивное фото
Итальянский астронавт Лука Пармитано, отправляющийся на МКС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Итальянский астронавт Лука Пармитано, отправляющийся на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир и итальянский Лука Пармитано, отправляющиеся на МКС в этом году, попросили привезти им на станцию российские продукты питания на грузовом корабле "Прогресс МС-12", сообщил РИА Новости во вторник заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.
Запуск корабля "Прогресс МС-12" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 31 июля в 15.10 мск, стыковка со станцией - в 18.35 мск.
"На корабле "Прогресс МС-12" планируется привезти на МКС российские продукты питания для астронавтов Пармитано (три контейнера), Моргана (четыре) и Меир (четыре)", - сказал Агуреев, добавив, что это бонусные контейнеры, которые поставляются дополнительно к основному рациону питания.
Он отметил, что среди заказанных астронавтами российских продуктов питания - говядина с пряным рисом, мясо цыплят с рисом, мясо с перловой кашей, компот из груш, молоко, ряженка, творог с орехами, свинина рубленая с яйцом, карбонат, телятина с овощами, сыр "Южный", сок абрикосовый, персиковый, яблочный, виноградный и сливовый.
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Пармитано и Морган полетят на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым на пилотируемом корабле "Союз МС-13". Его запуск ракетой "Союз-ФГ" с Байконура планируется на 20 июля в 19.28 мск, стыковка с МКС - на 21 июля в 1.50 мск.
Меир отправится на МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и первым астронавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури на корабле "Союз МС-15" 25 сентября.
В настоящее время экипаж МКС состоит из российского космонавта Алексея Овчинина и американских астронавтов Кристины Кук и Ника Хейга.
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Институт медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукРоссияИталияСШАРИА Наука
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