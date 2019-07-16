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РИА Новости

Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию

04:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мир на Украине может быть достигнут лишь в случае отказа от курса на НАТО и предоставления автономии Донбассу. Об этом заявил украинский экс-дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, президент Владимир Зеленский не готов к установлению мира на Украине, потому что боится радикалов и националистов.
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"Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы "ни в чем москалям не уступить". Ну, ребята, так не бывает", - сказал Волошин.
Он подчеркнул, что Киев должен пойти на уступки, в частности, снять блокаду Крыма и Донбасса, потому что там живут украинские граждане, которых необходимо поддерживать. По его мнению, украинские власти должны не просто заявлять о желании установить мир, а предпринимать конкретные шаги и действия, при этом ни один украинец не понесет каких-либо потерь от таких действий.
"Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить", – добавил Волошин.
Кроме того, экс-дипломат рассказал, что в окружении Зеленского сейчас находится очень много политиков, которые придерживаются крайне антироссийской риторики и разделяет взгляды предыдущей администрации Петра Порошенко. В связи с этим, по словам Волошина, Зеленскому будет сложно изменить ситуацию и выстраивать свою собственную политику, а также выполнять свои предвыборные обещания.
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Ситуация на УкраинеОлег ВолошинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Там тех "нациков" ( этих соплей в масках) как кот наплакал на Украине а что остальные! выжидают?)) как всегда, чья возьмёт!?)), И туда хочется и оттуда!)),, а так не бывает....
16 июля, 07:17
Александр Гриненко
1501000
Укропия обделалась перед Россией на дисятилетия вперёд! Они ещё и победить хотели?! Ой, Вань, смотри какие клоуны! Пока все эти националисты и фашисты не сядут на долгие годы в тюрьму (даже не в зоны, а именно в тюрьмы) и разговаривать с укропами не о чем!
16 июля, 06:58
Руслан Серенко
1320000
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