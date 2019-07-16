Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мир на Украине может быть достигнут лишь в случае отказа от курса на НАТО и предоставления автономии Донбассу. Об этом заявил украинский экс-дипломат Олег Волошин в эфире телеканала Мир на Украине может быть достигнут лишь в случае отказа от курса на НАТО и предоставления автономии Донбассу. Об этом заявил украинский экс-дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne

По его словам, президент Владимир Зеленский не готов к установлению мира на Украине, потому что боится радикалов и националистов.

"Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы "ни в чем москалям не уступить". Ну, ребята, так не бывает", - сказал Волошин.

Он подчеркнул, что Киев должен пойти на уступки, в частности, снять блокаду Крыма и Донбасса, потому что там живут украинские граждане, которых необходимо поддерживать. По его мнению, украинские власти должны не просто заявлять о желании установить мир, а предпринимать конкретные шаги и действия, при этом ни один украинец не понесет каких-либо потерь от таких действий.

"Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить", – добавил Волошин.