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РИА Новости

Киев считает украинцев "дебилами", признался экс-министр

04:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Политик отметил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране — это "негласный и подлый способ ограбления украинского народа", деньги с которого идут не только на погашение кредита МВФ, но и в карман руководству "Нафтогаза". Однако, подчеркнул Червоненко, граждане государства все это понимают.
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"Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически — терпение может лопнуть. Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко", — сказал он.
С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Кроме того, с 2014 года украинские власти в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышали цену на газ для населения. Если в 2013 году тысяча кубометров топлива стоила 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч. С ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Ситуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоВ мире
Популярные комментарии
Неужто стало через пять с половиной лет доходить? Вряд ли... Ещё лет ...дцать пожить нужно, чтоб сообразили (не эти, конечно, а их дети-внуки), куда их страсть к халяве завела.
16 июля, 05:16
mokretsov.misha
1011100
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