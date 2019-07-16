Киев считает украинцев "дебилами", признался экс-министр

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина"

Политик отметил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране — это "негласный и подлый способ ограбления украинского народа", деньги с которого идут не только на погашение кредита МВФ, но и в карман руководству "Нафтогаза". Однако, подчеркнул Червоненко, граждане государства все это понимают.

"Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически — терпение может лопнуть. Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко", — сказал он.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.