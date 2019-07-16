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РИА Новости

Приморских ученых удивил рухнувший с дерева гималайский медвежонок

03:36
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Падение гималайского медвежонка с дерева в приморском нацпарке "Земля леопарда"
Падение гималайского медвежонка с дерева в приморском нацпарке Земля леопарда
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Гималайский медвежонок рухнул возле научного сотрудника нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, когда тот собирал данные с фотоловушки, никто не пострадал, сообщает учреждение.
"Направляясь к камере для изъятия карты памяти с фотографиями и замены батарей, ученые еще не знали, что дерево облюбовали хищники. Ситуацию осложнял густой туман, окутавший заповедный лес: из-за ограниченной видимости специалисты не заметили в кроне дерева медвежонка", - говорится в сообщении.
Неожиданно малыш сорвался - как предположил сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров, когда пытался спрятаться от людей. "Оказавшись на земле, он сразу же бросился к ближайшим кустам и благополучно скрылся в лесу. К счастью, в этот момент он был "один дома", и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые", - сказал специалист.
Видео с медвежатами, смонтированное из кадров фотоловушки, опубликовано на сайте национального парка. Камера сняла несколько дней жизни гималайских медведей – матери и двух детенышей: хищники лазают по дереву и ночуют в дупле.
Гималайский медведь обитает, среди прочего, на юге Дальнего Востока. Он хорошо лазает по деревьям, а питается в основном растительным кормом.
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