Приморских ученых удивил рухнувший с дерева гималайский медвежонок

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Гималайский медвежонок рухнул возле научного сотрудника нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, когда тот собирал данные с фотоловушки, никто не пострадал, сообщает учреждение.

"Направляясь к камере для изъятия карты памяти с фотографиями и замены батарей, ученые еще не знали, что дерево облюбовали хищники. Ситуацию осложнял густой туман, окутавший заповедный лес: из-за ограниченной видимости специалисты не заметили в кроне дерева медвежонка", - говорится в сообщении.

Неожиданно малыш сорвался - как предположил сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров, когда пытался спрятаться от людей. "Оказавшись на земле, он сразу же бросился к ближайшим кустам и благополучно скрылся в лесу. К счастью, в этот момент он был "один дома", и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые", - сказал специалист.

Видео с медвежатами, смонтированное из кадров фотоловушки, опубликовано на сайте национального парка. Камера сняла несколько дней жизни гималайских медведей – матери и двух детенышей: хищники лазают по дереву и ночуют в дупле.