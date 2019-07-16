Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал РИА Новости председатель ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Минприроды Александр Федоров.

"Общественный совет предложение включить на практике экологию в школьную программу поддержал, теперь это решение над продвигать. Требование экологической компетенции выпускников школ сейчас обозначено в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), но действующая предметная сетка образовательных учреждений не обеспечивает выполнение этого требования. Ведение отдельного предмета "Экология и устойчивое развитие", обеспечит соблюдение ФГОС. Кроме того, необходимо будет ввести ЕГЭ по предмету экология",- сказал Федоров.

Он также отметил, что сейчас экология не входит в пул естественных наук, а находится в предметной области ФГОС - "физкультура, экология и основы безопасной жизнедеятельности".

Как пояснил член Общественного совета, предмет "Экология и устойчивое развитие" может представлять годичный курс, как ранее астрономия в старших классах.