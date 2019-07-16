Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заключение концессионного соглашения по сухогрузному району порта Тамань с учетом проведения конкурсных процедур, на которых настояли ФАС и Минэкономразвития, предусматривающих несколько этапов, может занять до 18 месяцев, из-за этого ввод порта в эксплуатацию в 2024 году маловероятен, заявили РИА Новости два источника, близких к обсуждению стратегии развития порта.

"Срок заключения концессии может составить до 18 месяцев, в зависимости от продолжительности каждого из этапов", - сказал источник.

Собеседник агентства также отметил, что из-за длительности дальнейшего проектирования и строительства объекта начало эксплуатации сухогрузного района порта в 2024 году маловероятен.

Ранее в понедельник гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев сообщил, что ФГУП направил "Кузбассразрезуглю", "Металлоинвесту", СУЭК, РЖД предложения по покупке доли в управляющей компании (УК) порта Тамань - "РМП-Тамань" - с инвестициями на первом этапе 81 миллиард рублей и ожидает ответа в начале этой недели. По его словам, первые три упомянутых инвестора могут получить по 22,5% в УК, РЖД - 10%, остальные 22,5% - останутся у "Росморпорта". Вложения, добавлял он, будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли.