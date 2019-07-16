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РИА Новости

Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен

02:23
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заключение концессионного соглашения по сухогрузному району порта Тамань с учетом проведения конкурсных процедур, на которых настояли ФАС и Минэкономразвития, предусматривающих несколько этапов, может занять до 18 месяцев, из-за этого ввод порта в эксплуатацию в 2024 году маловероятен, заявили РИА Новости два источника, близких к обсуждению стратегии развития порта.
"Срок заключения концессии может составить до 18 месяцев, в зависимости от продолжительности каждого из этапов", - сказал источник.
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Собеседник агентства также отметил, что из-за длительности дальнейшего проектирования и строительства объекта начало эксплуатации сухогрузного района порта в 2024 году маловероятен.
Ранее в понедельник гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев сообщил, что ФГУП направил "Кузбассразрезуглю", "Металлоинвесту", СУЭК, РЖД предложения по покупке доли в управляющей компании (УК) порта Тамань - "РМП-Тамань" - с инвестициями на первом этапе 81 миллиард рублей и ожидает ответа в начале этой недели. По его словам, первые три упомянутых инвестора могут получить по 22,5% в УК, РЖД - 10%, остальные 22,5% - останутся у "Росморпорта". Вложения, добавлял он, будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли.
Мощности морских портов РФ, согласно утвержденному правительством комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, должны быть увеличены к 2024 году до 1,3 миллиарда тонн грузов. В частности, должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.
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