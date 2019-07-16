Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина"

"Они (российские власти. — Прим. ред.) сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог. Потом, когда снялись, я попросил господина Медведева: "Давайте уберем камеры и поговорим уже по-человечески". Мы долго потом говорили, потом вместе вышли в другую комнату и пили чай. Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться", — сказал он.

Рабинович добавил, что представители делегации заявили о претензиях на Крым и подчеркнули, что ни один украинский политик "не скажет другого и России следует с этим жить и думать, что делать".

"Главная цель этого визита и главное, что мы сделали, — это продолжили контакты, потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет", — заключил депутат.

На прошлой неделе председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.