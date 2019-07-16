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РИА Новости

Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве

01:43
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Они (российские власти. — Прим. ред.) сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог. Потом, когда снялись, я попросил господина Медведева: "Давайте уберем камеры и поговорим уже по-человечески". Мы долго потом говорили, потом вместе вышли в другую комнату и пили чай. Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться", — сказал он.
Рабинович добавил, что представители делегации заявили о претензиях на Крым и подчеркнули, что ни один украинский политик "не скажет другого и России следует с этим жить и думать, что делать".
"Главная цель этого визита и главное, что мы сделали, — это продолжили контакты, потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет", — заключил депутат.
На прошлой неделе председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Бойко и Медведчук и раньше встречались с главой российского правительства. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсудили газовые вопросы.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичРоссияУкраинаВ мире
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Они чё, Димона хотят переговорить? Сначала вдвоём к нему приехали — не получилось, сейчас подмогу позвали, уже вчетвером к нему приехали, опять просто по душам поболтали. Да не получится у вас переговорить Димона, хоть всей партией "За жизнь" приезжайте, мы сами не понимаем, что он говорит. Для этого его и держат, как раз для таких переговоров.
16 июля, 05:18
Себекхотеп III
57480009
Сидеть и слушать бредовые фантазии укров про Крым - значит, давать им надежду. Это живодёрство.
16 июля, 02:44
sir expeditus
73211307
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