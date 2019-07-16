В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году

Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016

Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия мемориального музея в Стамбуле, посвященного провалу попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, трехлетие которого отметили в стране в понедельник.

Музей открыт в азиатской части Стамбула у моста через Босфор, где развернулось противостояние жителей города с мятежниками. Экспозиционная площадь составляет 500 квадратных метров. Там будут экспонироваться личные вещи погибших граждан, искореженные танками машины, документы и видеосюжеты о попытке переворота. Один из экспонатов музея - телефон, с помощью которого Эрдоган обратился к нации в ночь попытки переворота. Отдельные стенды будут посвящены истории переворотов в разных странах мира и политике колониализма.

"Предотвращение попытки переворота - один из переломных моментов нашей борьбы за демократию. Как мы можем забыть наших героев, которые выступили против тех, у кого в руках было оружие, танки? У каждого из 251 погибших в ту ночь была своя история. Наш долг - сохранить память о них. Сегодня мы открываем музей в честь событий 15 июля. От романа до фильма, от скульптуры до музыки - наши люди искусства тоже будут создавать свои произведения, чтобы сохранить память о том дне", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия музея. Трансляцию вел телеканал NTV

По завершении церемонии открытия президент Турции осмотрел экспозицию музея.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.