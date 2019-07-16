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РИА Новости

В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году

00:40
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© AFP 2019 / Ozan KoseТурецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
© AFP 2019 / Ozan Kose
Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия мемориального музея в Стамбуле, посвященного провалу попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, трехлетие которого отметили в стране в понедельник.
Музей открыт в азиатской части Стамбула у моста через Босфор, где развернулось противостояние жителей города с мятежниками. Экспозиционная площадь составляет 500 квадратных метров. Там будут экспонироваться личные вещи погибших граждан, искореженные танками машины, документы и видеосюжеты о попытке переворота. Один из экспонатов музея - телефон, с помощью которого Эрдоган обратился к нации в ночь попытки переворота. Отдельные стенды будут посвящены истории переворотов в разных странах мира и политике колониализма.
"Предотвращение попытки переворота - один из переломных моментов нашей борьбы за демократию. Как мы можем забыть наших героев, которые выступили против тех, у кого в руках было оружие, танки? У каждого из 251 погибших в ту ночь была своя история. Наш долг - сохранить память о них. Сегодня мы открываем музей в честь событий 15 июля. От романа до фильма, от скульптуры до музыки - наши люди искусства тоже будут создавать свои произведения, чтобы сохранить память о том дне", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия музея. Трансляцию вел телеканал NTV.
По завершении церемонии открытия президент Турции осмотрел экспозицию музея.
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Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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Попытка военного переворота в ТурцииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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