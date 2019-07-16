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РИА Новости

Как сироты выплачивают сотни тысяч за квартиры, в которых никогда не жили

08:00
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© Фото : из личного архива Александра СмирницкогоАлександр Смирницкий (слева)
Александр Смирницкий (слева)
© Фото : из личного архива Александра Смирницкого
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Множество воспитанников детдомов, едва покинув стены казенного учреждения, становятся должниками. С них пытаются получить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Это долги за услуги ЖКХ, накопившиеся у родственников, годами не вносивших квартплату. И хотя по закону с граждан нельзя взыскивать задолженности, которые сформировались до их совершеннолетия, на практике суды часто не смотрят на возраст.

Пятеро в одной комнате

Когда в двадцать лет выпускник детского дома Александр Смирницкий из Мурманска пришел менять паспорт, он внезапно обнаружил, что обязан выплатить местной управляющей компании 84 тысячи рублей. За квартиру, где был прописан, но никогда не проживал. По словам Александра, в процессе выдачи документа сотрудники паспортного стола решили проверить, не числится ли за сиротой долгов. И тут молодого человека ждал неприятный сюрприз. "У меня даже ключей от этой квартиры нет. Это нечестно", — возмущается он.
В детстве у него была семья — пять человек (мать, отец и трое детей) ютились в маленькой комнате в коммуналке. Недвижимость принадлежала матери, но долг, который судебные приставы пытались взыскать, — за квартиру отца, где Смирницкий никогда не был.
Почему вся семья не перебралась из коммуналки в квартиру (ту самую, где зарегистрирован Саша), выпускник детского дома не знает. "Там прописана сестра отца, может быть, она там жила со своей родней. Мне никто не говорил, а я не спрашивал", — объясняет он РИА Новости.
Саша точно не помнит, когда его родителей лишили прав. "Мне было шесть или семь лет", — добавляет он. Из комнаты в коммуналке переехал в детский дом. В разбор причин, из-за которых его изъяли из семьи, молодой человек старается не углубляться. "Были проблемы с деньгами, родители пытались прокормить нас троих. Вот такое семейное положение", — объясняет Александр.
© Фото : из личного архива Александра СмирницкогоАлександр Смирницкий
Александр Смирницкий
© Фото : из личного архива Александра Смирницкого
Александр Смирницкий
Когда умерла мать, он стал получать пенсию по потере кормильца, которая аккумулировалась на банковском счете, — именно эти деньги собирались конфисковать в качестве погашения долга за коммунальные услуги.
Смирницкий обратился за помощью в "Заполярье без сирот" — некоммерческий проект, помогающий осиротевшим подросткам и приемным семьям. В организации ему нашли наставницу, которая помогала во всех бытовых вопросах, в том числе и связанных с жильем. В результате судебный приказ о взыскании долга удалось отменить.

Задолжали шесть миллионов

Проблема "сиротских долгов" периодически возникает почти во всех регионах России. Так, в конце прошлого месяца городская управа Калуги сообщила, что по состоянию на 1 июня долг детей-сирот за услуги ЖКХ составил около шести миллионов рублей. Отмечалось, что это статистика только по несовершеннолетним, которые находятся в детском доме или под опекой. В данном случае речь идет о детях, зарегистрированных в квартирах кровных родственников.
Начальник регионального отдела по защите прав несовершеннолетних Владимир Маймусов пояснил: раньше органы опеки сообщали управляющей компании о том, что ребенок не проживает в квартире, и долг переставал начисляться. Сейчас сигнала от чиновников недостаточно. Управляющая компания, выставляя счет за квартиру, ориентируется только на показания счетчиков. И если в квартире живут родственники, месяц за месяцем игнорирующие платежки, в числе должников оказывается и воспитанник детдома. В результате, достигнув совершеннолетия, сироты вынуждены гасить долги своих беспечных родных.
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Специалист по профориентации калужского центра помощи детям "Старт в будущее" Инна Бабалян рассказала РИА Новости, что это массовая проблема. Часто сиротам приходится платить за квартиры, к которым они не имеют никакого отношения: они там прописаны, но не живут. И если их очередь на жилье от государства еще не подошла, сменить место регистрации они не могут.

"У нас есть подопечная, на которую повесили долг за квартиру матери, лишенной родительских прав. Сама она там не живет — стоит в очереди на жилье, но прописана и выписаться пока не может. Получается, выхода нет. Это частая проблема, которую очень сложно решить законодательно. Ребята вынуждены либо жить с долгами, либо платить их. Есть вариант потребовать разделения на всех, кто прописан, и таким образом уменьшить сумму, но не припомню, чтобы удавалось добиться отмены", — комментирует Инна Бабалян.

Впрочем, порой долг возникает и по вине выпускников детских домов. Молодые люди зачастую не знают простейших бытовых вещей. Так, Борис Е. из Москвы некоторое время жил у друзей, а квартира, доставшаяся ему от отца, пустовала. Он был уверен, что не должен платить по счетам, поскольку не пользуется коммунальными услугами. В результате молодой человек, который к тому времени успел обзавестись женой и ребенком, узнал, что задолжал коммунальщикам более ста тысяч рублей. Для Бориса это огромная сумма.

"Это незаконно"

Многие вчерашние детдомовцы безропотно выплачивают чужие долги, не придавая этому большого значения. Дело в том, что к восемнадцати годам у них на счету может скопиться круглая сумма. Если один из родителей умер, ребенку назначается пенсия по потере кормильца. В случае смерти обоих родителей выплаты увеличиваются вдвое.
А вот дети, чьи родители живы, но лишены прав, должны получать алименты. Однако множество семей их попросту не платит, и если ни у отца, ни у матери нет белого дохода, взыскать средства в пользу ребенка практически невозможно. Покинув детский дом, молодой человек начинает самостоятельную жизнь с мизерными средствами. В этом случае даже пять тысяч долга за услуги ЖКХ — непосильная сумма.
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Руководитель отдела развития "Заполярья без сирот" Дарья Архипова рассказала РИА Новости, что ребенок-сирота оказывается должником, если он прописан в пустующей квартире скончавшихся родителей либо в доме матери или отца, лишенных родительских прав.
"Если квартира ребенка пустует, пока он находится в детском доме, долг копится вполне легитимно. А вот если у него статус сироты и он прописан на жилплощади мамы или папы, лишенных родительских прав, то по закону ему полагается отдельная квартира после совершеннолетия. Такой ребенок ни до, ни после восемнадцати лет не несет ответственности за оплату коммуналки. Но в некоторых регионах детей заселяют в такие квартиры. А поскольку выпускники детдомов не всегда знают свои права, на них сваливаются все долги, в том числе и те, что накопились до совершеннолетия. Это незаконно", — уточняет общественница.

С этим сталкивается каждый второй

Дарья Архипова испытала на себе подобную несправедливость: ей и ее сестре вменяли коммунальные долги, накопившиеся до их совершеннолетия. Они смогли это опротестовать.

"Коммунальные службы подают в суд на всех прописанных в квартире, а там не особо разбираются, совершеннолетние это лица или нет. Допустим, в доме зарегистрировано пять человек и никто не платит за услуги ЖКХ. Суд назначает солидарную ответственность на всех, но приставы находят только одного: выпускника детского дома. Его банковский счет арестовывают. У ребят в такой ситуации много вопросов, они не понимают, что происходит, и выплачивают долги, которые не должны платить", — описывает ситуацию Архипова.

Именно поэтому благотворительные организации следят за судьбой сирот, которых они сопровождали в детском доме. Сразу же после выпуска общественники ищут их в базе службы судебных приставов.
"Никто не считал, но, если прикинуть на глаз, такая проблема есть примерно у каждого второго выпускника детдома. Другой вопрос, что у кого-то долг пять тысяч рублей, а у кого-то — сто пятьдесят тысяч. У меня в прошлом году было пять человек на сопровождении, трое из них оказались должны ЖКХ. У одного долг в девять тысяч — ему повезло, спохватились быстро. Второй ушел в армию, сразу не заметили — в результате восемьдесят шесть тысяч рублей арестовали. Третий получил жилье от государства, потому что квартира, где он до этого был прописан, не подходила по метражу. Никто не передал информацию в управляющую компанию, что он больше не зарегистрирован по старому адресу и не является собственником, в результате сообщили приставам. Мы вовремя это увидели, объяснили ситуацию, подали апелляцию. Проблема разрешилась".
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Доктор юридических наук Людмила Айвар подтвердила РИА Новости, что взыскание с выпускников детского дома долгов, которые накопились до их совершеннолетия, незаконно.
"Этот долг возник в связи с проживанием других родственников. Ребенок не может отвечать за действие или бездействие взрослых членов семьи. Обязанность оплачивать коммунальные платежи у него возникнет, только когда он вселится в эту квартиру", — подчеркнула она.
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СиротыКвартираЖКХЖильеЛюдмила АйварМоскваМурманскРоссияОбщество
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