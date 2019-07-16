Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Типичный российский пассажир поезда - женщина 32 лет, путешествующая в одиночку, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса составили портрет типичного пассажира на основе данных о бронированиях железнодорожных билетов с 30 июня 2018 года по 1 июля 2019 года.

Почти половина путешественников (49%) – женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя. Чаще всего они едут в плацкартном вагоне (43%) и, как правило, на нижней полке — по статистике такие места на 2% популярнее верхних.

В большинстве случаев пассажир едет из крупного города — Москвы, Санкт-Петербурга, или Краснодара: на эти города приходится 48% отправлений. В среднем он проводит в поезде не менее восьми часов, проезжая около 700 километров.