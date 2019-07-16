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РИА Новости

Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов

01:05
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
В 2013 году, когда Крым был в составе Украины, четыре крымских музея Керченский историко-культурный заповедник (ныне Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник (ныне Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" (ныне Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический") направили в Бонн (Германия), а потом в Амстердам (Нидерланды) экспонаты из своих фондов на выставку "Крым – золотой остров в Черном море". Вывоз культурных ценностей был произведен в соответствии с заключенными договорами с Рейнским краевым музеем города Бонна и музеем Алларда Пирсона – археологическим музеем Амстердамского университета. Кроме крымских музейных учреждений в выставке принимал участие Музей исторических драгоценностей (Киев, Украина) – филиал Национального музея истории Украины. В состав экспозиции были включены лучшие вещи из уникальных собраний, которые никогда до этого не выставлялись в Европе.
6 февраля 2014 года выставка открылась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме под названием "Крым – золото и секреты Черного моря". Изначально контракт предполагал завершение экспозиции 28 мая 2014 года, однако в феврале срок выставки был продлен до 31 августа 2014 года.
В марте 2014 года Крым после проведенного референдума о статусе автономии воссоединился с Россией. Не признавая Крым частью РФ, украинские власти предъявили свои права на экспонаты из крымских музеев, находящиеся на выставке в Амстердаме. Министерство культуры Украины заявило, что они будут возвращены Киеву, так как признаны государственной собственностью Украины.
В Крыму действия Украины назвали попыткой рейдерского захвата коллекции. Куратор выставки из крымского филиала Института археологии национальной академии наук Украины (ныне Институт археологии Крыма Российской академии наук) Валентина Мордвинцева заявила, что власти Нидерландов гарантировали крымским музеям возвращение всех экспонатов.
20 августа 2014 года стало известно, что музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
В конце августа выставка была официально закрыта. 10 сентября 2014 года стало известно, что в Киев из Амстердама вернулись экспонаты Музея исторических драгоценностей Украины.
Коллекция из крымских музеев осталась в Нидерландах. Она хранится в фондовых подвальных помещениях музея Алларда Пирсона.
Первоначально урегулировать проблему пытались в досудебном порядке, путем обмена письмами между музеями, но к соглашению стороны так и не пришли.
19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали коллективный иск в суд Амстердама к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым.
В январе 2015 года стало известно, что в судебный процесс по возвращению коллекции скифского золота в Крым вступили еще две стороны – министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона. В апреле 2015 года окружной суд Амстердама признал Украину стороной разбирательства в деле о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов, в то же время аналогичная заявка голландской стороны об участии в процессе была отклонена.
Крымские музеи непосредственно не занимаются ведением судебного процесса. Их интересы в Амстердаме представляет специально нанятая международная юридическая компания.
Позиция крымских музеев неизменна – коллекция скифского золота должна вернуться в Крым.
Российская сторона опирается на конвенцию, заключенную после Второй мировой войны. Тогда было принято решение о неразрывности музейных коллекций. По мнению экспертов, на основании этого постановления у крымских музеев есть три веских аргумента в пользу возвращения коллекции: экспонаты обнаружены в Крыму, найдены крымскими археологами, они характеризуют археологические культуры Крыма.
На основании этой же конвенции аргументы выдвигает и украинская сторона. Эксперты отмечают, что на их стороне тот факт, что разрешение на вывоз этих ценностей давало государство Украина, а Нидерланды давали государственные гарантии на возврат этих вещей в Украину, и это записано в контрактах, которые заключены с каждым из крымских музеев. Кроме того, украинские власти объявляют территорию Крыма оккупированной Россией.
В октябре 2016 года Окружной суд Амстердама впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. В решении сказано, что при вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и, значит, не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины. Суд обязал Украину возместить музею Алларда Пирсона затраты в размере 111 тысяч евро на временное хранение коллекции. Судья также постановил, что крымские музеи должны заплатить в общей сложности 2800 евро в качестве компенсации судебных издержек Украины и голландского музея.
В январе 2017 года крымские музеи подали на решение суда апелляцию и сменили адвокатов.
11 марта 2019 года в суде Амстердама начался процесс рассмотрения апелляции. Музеи Крыма надеются на справедливость решения суда Амстердама и ожидают, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев по формированию коллекций.
Адвокат, представляющий украинскую сторону в споре, заявил, что Киев отвергает любую возможность достижения компромисса в споре с крымскими музеями по вопросу о принадлежности скифского золота.
Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе заявил, что вопрос о принадлежности скифского золота с самого начала получил именно политический, а не правовой характер. По его словам, политизированность ситуации доказывает нежелание украинской стороны договариваться – украинской власти надо во что бы то ни стало доказать, что Крым входит в состав Украины, а не по-другому.
После вынесения первого судебного решения – о передаче коллекции Украине, в российском Минкульте заявили, что оно нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями. В свою очередь в МИД РФ подчеркнули, что решение окружного суда Амстердама по коллекции "ставит крест на амбициях Гааги утвердиться в качестве юридической столицы мира".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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