Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов

6 февраля 2014 года выставка открылась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме под названием "Крым – золото и секреты Черного моря". Изначально контракт предполагал завершение экспозиции 28 мая 2014 года, однако в феврале срок выставки был продлен до 31 августа 2014 года.

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума о статусе автономии воссоединился с Россией . Не признавая Крым частью РФ, украинские власти предъявили свои права на экспонаты из крымских музеев, находящиеся на выставке в Амстердаме. Министерство культуры Украины заявило, что они будут возвращены Киеву, так как признаны государственной собственностью Украины.

20 августа 2014 года стало известно, что музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.

В конце августа выставка была официально закрыта . 10 сентября 2014 года стало известно, что в Киев из Амстердама вернулись экспонаты Музея исторических драгоценностей Украины.

Коллекция из крымских музеев осталась в Нидерландах . Она хранится в фондовых подвальных помещениях музея Алларда Пирсона.

Первоначально урегулировать проблему пытались в досудебном порядке, путем обмена письмами между музеями, но к соглашению стороны так и не пришли.

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали коллективный иск в суд Амстердама к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым.

В январе 2015 года стало известно, что в судебный процесс по возвращению коллекции скифского золота в Крым вступили еще две стороны – министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона. В апреле 2015 года окружной суд Амстердама признал Украину стороной разбирательства в деле о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов, в то же время аналогичная заявка голландской стороны об участии в процессе была отклонена.

Крымские музеи непосредственно не занимаются ведением судебного процесса. Их интересы в Амстердаме представляет специально нанятая международная юридическая компания.

Позиция крымских музеев неизменна – коллекция скифского золота должна вернуться в Крым.

Российская сторона опирается на конвенцию, заключенную после Второй мировой войны. Тогда было принято решение о неразрывности музейных коллекций. По мнению экспертов, на основании этого постановления у крымских музеев есть три веских аргумента в пользу возвращения коллекции: экспонаты обнаружены в Крыму, найдены крымскими археологами, они характеризуют археологические культуры Крыма.

На основании этой же конвенции аргументы выдвигает и украинская сторона. Эксперты отмечают, что на их стороне тот факт, что разрешение на вывоз этих ценностей давало государство Украина, а Нидерланды давали государственные гарантии на возврат этих вещей в Украину, и это записано в контрактах, которые заключены с каждым из крымских музеев. Кроме того, украинские власти объявляют территорию Крыма оккупированной Россией.

В октябре 2016 года Окружной суд Амстердама впервые рассмотрел дело , а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. В решении сказано , что при вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и, значит, не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины. Суд обязал Украину возместить музею Алларда Пирсона затраты в размере 111 тысяч евро на временное хранение коллекции. Судья также постановил, что крымские музеи должны заплатить в общей сложности 2800 евро в качестве компенсации судебных издержек Украины и голландского музея.

В январе 2017 года крымские музеи подали на решение суда апелляцию и сменили адвокатов.

11 марта 2019 года в суде Амстердама начался процесс рассмотрения апелляции. Музеи Крыма надеются на справедливость решения суда Амстердама и ожидают, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев по формированию коллекций.

Адвокат, представляющий украинскую сторону в споре, заявил, что Киев отвергает любую возможность достижения компромисса в споре с крымскими музеями по вопросу о принадлежности скифского золота.

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе заявил , что вопрос о принадлежности скифского золота с самого начала получил именно политический, а не правовой характер. По его словам, политизированность ситуации доказывает нежелание украинской стороны договариваться – украинской власти надо во что бы то ни стало доказать, что Крым входит в состав Украины, а не по-другому.

После вынесения первого судебного решения – о передаче коллекции Украине, в российском Минкульте заявили , что оно нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями. В свою очередь в МИД РФ подчеркнули, что решение окружного суда Амстердама по коллекции "ставит крест на амбициях Гааги утвердиться в качестве юридической столицы мира".