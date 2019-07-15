В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосту

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ уничтожить Крымский мост.

Ранее украинский политик заявил, что ракеты "Нептун" способны "снести Крымский мост за считанные минуты.

"Ну да, построить ничего не могут, зато могут хвалиться, что все сломают", - написал один из пользователей "Вконтакте".

"Ломать не строить, дурное дело не хитрое – большого ума не требует", - отметили в комментариях.

Некоторые пользователи посчитали невозможным подобный сценарий.

"Мечтатель", - написал один из пользователей в Twitter.

"Украина, конечно, может ракеты выпустить, но не факт, что они долетят. А ответка будет немаленькая", - заметил другой.

В соцсетях также усомнились в боеспособности ВСУ.

"После Порошенко украинская армия стала самой коррумпированной отраслью, они не могли разработать ничего адекватного. Как бы сами не подорвались, используя "новые ракеты"", - написали в комментариях.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила , что подобные заявления противоречат всему опыту европейской цивилизации, с которыми Украина ассоциирует себя в будущем.