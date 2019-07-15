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РИА Новости

В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосту

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ уничтожить Крымский мост.
Ранее украинский политик заявил, что ракеты "Нептун" способны "снести Крымский мост за считанные минуты.
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Вчера, 19:50
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"Ну да, построить ничего не могут, зато могут хвалиться, что все сломают", - написал один из пользователей "Вконтакте".
"Ломать не строить, дурное дело не хитрое – большого ума не требует", - отметили в комментариях.
Некоторые пользователи посчитали невозможным подобный сценарий.
"Мечтатель", - написал один из пользователей в Twitter.
"Украина, конечно, может ракеты выпустить, но не факт, что они долетят. А ответка будет немаленькая", - заметил другой.
В соцсетях также усомнились в боеспособности ВСУ.
Крымский мост
Вчера, 20:16
Военный эксперт рассказал, кому реально угрожает украинская крылатая ракетаБывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что новая крылатая ракета "Нептун" может поразить любой корабль ВМФ РФ, а также снести Крымский мост. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik оценил это заявление.
"После Порошенко украинская армия стала самой коррумпированной отраслью, они не могли разработать ничего адекватного. Как бы сами не подорвались, используя "новые ракеты"", - написали в комментариях.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что подобные заявления противоречат всему опыту европейской цивилизации, с которыми Украина ассоциирует себя в будущем.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в декабре 2019 года.
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Мария ЗахароваРоссияУкраинаВ миреПолитика
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