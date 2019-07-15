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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Турчинова о разрушении Крымского моста

Вчера, 21:58
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявления украинских деятелей, аналогичные словам экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности разрушить Крымский мост, нужно трактовать с позиций европейского права - как противоречащие всему опыту европейской цивилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на радио "Комсомольская правда".
Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.
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"Пришёл тот момент, когда надо говорить четко и исключительно в той плоскости, в которой сами же наши соседи, Украина, собираются двигаться и развиваться дальше. Нам было сказано о движении в сторону запада, европейских ценностей и так далее", - сказала Захарова.
"Все заявления подобного рода - государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти - нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или давайте говорить ещё специфичнее - ЕСовского правового поля, с которым ассоциируется Украина, ассоциируя своё голосование по целому ряду вопросов на протяжении многих лет", - отметила представитель российского МИД.
Захарова подчеркнула, что не существует конвенций, правовой базы или соглашений - ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в соответствии с которыми такие заявления "казались бы хотя бы нормальными".
"Эти вещи полностью противоречат всему накопленному опыту европейской цивилизации, с которым Украина себя ассоциирует в будущем", - заключила она.
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Популярные комментарии
Ну и по какому поводу истерика и возмущения? Он не сказал, что надо нанести удар, а только про возможности оружия. Мы так вообще, такие мультики на весь мир транслировали, что новая Антанта уже должна Россию расчленять на Европейскую и Азиатскую части)))
15 июля, 22:13
pas2uh Овцеводов
1400217
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