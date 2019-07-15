Захарова прокомментировала слова Турчинова о разрушении Крымского моста

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявления украинских деятелей, аналогичные словам экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности разрушить Крымский мост, нужно трактовать с позиций европейского права - как противоречащие всему опыту европейской цивилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на радио " Заявления украинских деятелей, аналогичные словам экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности разрушить Крымский мост, нужно трактовать с позиций европейского права - как противоречащие всему опыту европейской цивилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на радио " Комсомольская правда ".

Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

"Пришёл тот момент, когда надо говорить четко и исключительно в той плоскости, в которой сами же наши соседи, Украина, собираются двигаться и развиваться дальше. Нам было сказано о движении в сторону запада, европейских ценностей и так далее", - сказала Захарова.

"Все заявления подобного рода - государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти - нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или давайте говорить ещё специфичнее - ЕСовского правового поля, с которым ассоциируется Украина, ассоциируя своё голосование по целому ряду вопросов на протяжении многих лет", - отметила представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что не существует конвенций, правовой базы или соглашений - ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в соответствии с которыми такие заявления "казались бы хотя бы нормальными".