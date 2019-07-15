Тимошенко предложила Зеленскому объединить проевропейские партии

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко предложила президент Владимиру Зеленскому объединить в будущем парламент все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко.

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Зеленского "Слуга народа" будет готова сформировать коалицию с партиями музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и экс-главы Службы безопасности страны Игоря Смешко "Сила и честь".

"Мы предлагаем, независимо, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды. Миссия президента - объединить все положительные силы в парламенте", - заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV

При этом она подчеркнула, что не стоит объединяться с партией Порошенко, у которой "только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика была коррумпированная".

При этом она подчеркнула, что не стоит проводить объедение с партией Порошенко, у которой "только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика была коррумпирована".

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.