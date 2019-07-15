Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Вчера, 08:00"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона
"Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе", — сказал Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.
Поставки российских С-400
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.