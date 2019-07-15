Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

"Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе", — сказал Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.