Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T22:30Z
https://ria.ru/20190715/1556554880.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/28/1556472881_0:228:3077:1959_1036x0_80_0_0_504a8305f4b2ed412b1352bddc292a6a.jpg
РИА Новости

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Вчера, 22:30
12704
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 08:00
"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона

"Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе", — сказал Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 12:08
Как США "переживут" сделку Турции по С-400? Мнение экспертаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции. О том, как это может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Борис Долгов.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Вчера, 16:43
Турецкие парламентарии: кое-кого покупка Анкарой систем С-400 лишит снаТурецкие парламентарии в эфире радио Sputnik прокомментировали доставку в страну компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
148752314
Обсудить 16
С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Юнус-Бек Евкуров
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны
Лента
новостей
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции
Фетхуллах Гюлен
В США прокомментировали переданные Турцией сведения для выдачи Гюлена
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Задержанные украинские моряки в суде
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
Крымский мост
В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосту
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния