Вернувшийся в аэропорт самолет "Победы" благополучно приземлился

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург в понедельник и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, приземлился благополучно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

Ранее пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова сообщила РИА Новости, что самолет рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета.

"После взлёта из международного аэропорта "Казань" по техническим причинам совершил возврат на аэродром борт, следовавший рейсом Казань – Санкт-Петербург. Посадка произведена благополучно", - сказал Гатауллин.

Он уточнил, что на борту находились 185 пассажиров.

По информации собеседника агентства, в настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпании.