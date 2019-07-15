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РИА Новости

Вернувшийся в аэропорт самолет "Победы" благополучно приземлился

Вчера, 22:13
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбслуживание самолета авиакомпании "Победа"
Обслуживание самолета авиакомпании Победа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Обслуживание самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург в понедельник и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, приземлился благополучно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.
Ранее пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова сообщила РИА Новости, что самолет рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета.
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"После взлёта из международного аэропорта "Казань" по техническим причинам совершил возврат на аэродром борт, следовавший рейсом Казань – Санкт-Петербург. Посадка произведена благополучно", - сказал Гатауллин.
Он уточнил, что на борту находились 185 пассажиров.
По информации собеседника агентства, в настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло, самолёт авиакомпании "Победа" вылетел из Казани в Санкт-Петербург в 20.55 мск. В настоящее время ориентировочное время вылета, указанное на табло, - 23.00 мск.
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Победа (авиакомпания)Санкт-ПетербургКазаньПроисшествия
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