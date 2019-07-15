Самолет "Победы" вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

СМИ и телеграм-каналы ранее сообщили, что борт Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Телеграм-канал Baza сообщал, что один из двигателей лайнера загорелся во время взлёта и дым через систему вентиляции затянуло внутрь салона.