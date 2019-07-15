МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва не отзывала предложений Киеву по освобождению украинских моряков, но, кроме негативной, никакой новой реакции от Украины не последовало, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Ранее ведомство направило ноту, в которой сообщало о возможности освободить моряков в обмен на письменные гарантии, что они будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.

Захарова напомнила, что официальный ответ Украины заключался в том, что страну такое предложение Москвы "не интересует ни в каком виде".

"Мы до сих пор, кроме заявления президента Зеленского о том, что с ним никто не координировался в выработке негативного ответа, никаких иных действий или заявлений украинской стороны не видели и не получали", - добавила она в эфире радио "Комсомольская правда".

В понедельник замглавы дипведомства Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Ранее адвокат Николай Полозов отмечал, что следствие по делу моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.