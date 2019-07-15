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РИА Новости

МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва не отзывала предложений Киеву по освобождению украинских моряков, но, кроме негативной, никакой новой реакции от Украины не последовало, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Ранее ведомство направило ноту, в которой сообщало о возможности освободить моряков в обмен на письменные гарантии, что они будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
Захарова напомнила, что официальный ответ Украины заключался в том, что страну такое предложение Москвы "не интересует ни в каком виде".
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"Мы до сих пор, кроме заявления президента Зеленского о том, что с ним никто не координировался в выработке негативного ответа, никаких иных действий или заявлений украинской стороны не видели и не получали", - добавила она в эфире радио "Комсомольская правда".

В понедельник замглавы дипведомства Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Ранее адвокат Николай Полозов отмечал, что следствие по делу моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
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"Им наплевать". Политик о позиции США по делу украинских моряковСпецпредставитель США по Украине Курт Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам. В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал позицию американской стороны.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
в МИДе ваньку валяют - "Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, а также вернуть Украине конфискованные военные корабли". ВСЕ. а решения Морского трибунала обязательны к исполнению - о чем наши же и подписались, когда вступали. и о якобы "неподсудности данного случая" полный фейк - трибунал сам выбирает, что ему подсудно, а что нет -- и мы расписались и в этом тоже. а после этого удивляются, почему это нам не верят.
15 июля, 22:40
елочка нравится
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