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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В МИД прокомментировали перенос суда над Вышинским

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Всем на Украине, кроме крайних националистов, уже понятно, что дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является фарсом и абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
"Что касается Кирилла Вышинского … мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры - а в данном случае, наверное, политического … выживания - всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", и все, - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
14 мая, 09:30
Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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