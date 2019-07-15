В МИД прокомментировали перенос суда над Вышинским

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Всем на Украине, кроме крайних националистов, уже понятно, что дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является фарсом и абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Что касается Кирилла Вышинского … мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры - а в данном случае, наверное, политического … выживания - всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", и все, - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.