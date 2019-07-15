В Госдуме прокомментировали продлении Украиной эмбарго на товары из России

"Россия и Украина уже пять лет живут, фактически, с разорванными экономическими связями. И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались. Сегодняшняя украинская власть действует по принципу "чем хуже, тем лучше", ведь украинский истеблишмент не считает каждую гривну, чтоб дотянуть до зарплаты, не ищет магазины дешёвых распродаж, и поэтому мнение народа никого в окружении президента не интересует. У них есть принципы и патриотизм, а ещё лично у них есть деньги - поэтому пострадает ли Украина от взаимных экономических санкций с Россией, будет ли сидеть в холоде и без света, без работы - им не интересно", - сказал Бальбек РИА Новости.