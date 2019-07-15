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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали продлении Украиной эмбарго на товары из России

Вчера, 20:46
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал продление Украиной эмбарго на товары из РФ, заявив, что чуда после победы Владимира Зеленского на президентских выборах не произошло.
Ранее правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из РФ.
"Россия и Украина уже пять лет живут, фактически, с разорванными экономическими связями. И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались. Сегодняшняя украинская власть действует по принципу "чем хуже, тем лучше", ведь украинский истеблишмент не считает каждую гривну, чтоб дотянуть до зарплаты, не ищет магазины дешёвых распродаж, и поэтому мнение народа никого в окружении президента не интересует. У них есть принципы и патриотизм, а ещё лично у них есть деньги - поэтому пострадает ли Украина от взаимных экономических санкций с Россией, будет ли сидеть в холоде и без света, без работы - им не интересно", - сказал Бальбек РИА Новости.
Кабинет министров Украины 10 апреля принял постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации", расширив этот список. Россия приняла ответные меры. Так, РФ запрещает импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
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С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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