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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Джабаров прокомментировал перенос суда над Вышинским

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перенос заседания по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о том, что Киев взамен на освобождение журналиста стремится "выторговать" себе какие-то выгоды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
"Занятые в других делах судьи - это явная отговорка. Видимо, на Украине что-то хотят выторговать", - сказал Джабаров.
Отметив, что дело Вышинского "шито белыми нитками", он предположил, что раньше 21 июля, когда пройдут внеочередные выборы в Раду, судьба журналиста решена не будут.
"Киев что-то пытается получить взамен. Надо дождаться 21 июля - когда выборы пройдут, будет результат. Надо ещё потерпеть", - сказал сенатор.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 18:46
Луценко заявил, что передача Вышинского России до решения суда невозможна
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Вчера, 19:09
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
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