Джабаров прокомментировал перенос суда над Вышинским

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перенос заседания по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о том, что Киев взамен на освобождение журналиста стремится "выторговать" себе какие-то выгоды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Занятые в других делах судьи - это явная отговорка. Видимо, на Украине что-то хотят выторговать", - сказал Джабаров.

Отметив, что дело Вышинского "шито белыми нитками", он предположил, что раньше 21 июля, когда пройдут внеочередные выборы в Раду, судьба журналиста решена не будут.

"Киев что-то пытается получить взамен. Надо дождаться 21 июля - когда выборы пройдут, будет результат. Надо ещё потерпеть", - сказал сенатор.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.