В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Молодой водитель автомобиля Toyota, не справившийся с управлением на дороге в селе Кунашак Челябинской области, в понедельник сбил двух пешеходов, оба погибли на месте аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Как утверждает Ura.ru , за рулем иномарки находился сын депутата районного собрания Ильфата Имангулова Руслан, который ехал со скоростью 200 километров в час. В ДТП погибла супружеская пара — бывший водитель главы района и его жена, поясняет издание.

"В понедельник около 17.00 (15.00 мск) в селе Кунашак водитель автомобиля Toyota Mark II 1998 года рождения не справился с управлением, совершил занос с выездом на полосу встречного движения, на левую обочину с последующим наездом на двух пешеходов. Оба от полученных травм погибли на месте ДТП", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие – мужчина и женщина 1960 и 1969 годов рождения соответственно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавил собеседник агентства.