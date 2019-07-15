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РИА Новости

В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов

Вчера, 19:46
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Молодой водитель автомобиля Toyota, не справившийся с управлением на дороге в селе Кунашак Челябинской области, в понедельник сбил двух пешеходов, оба погибли на месте аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как утверждает Ura.ru, за рулем иномарки находился сын депутата районного собрания Ильфата Имангулова Руслан, который ехал со скоростью 200 километров в час. В ДТП погибла супружеская пара — бывший водитель главы района и его жена, поясняет издание.
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"В понедельник около 17.00 (15.00 мск) в селе Кунашак водитель автомобиля Toyota Mark II 1998 года рождения не справился с управлением, совершил занос с выездом на полосу встречного движения, на левую обочину с последующим наездом на двух пешеходов. Оба от полученных травм погибли на месте ДТП", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибшие – мужчина и женщина 1960 и 1969 годов рождения соответственно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавил собеседник агентства.
В пресс-службе не смогли пояснить, находился ли за рулем иномарки сын депутата райсобрания.
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МВД РоссииРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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