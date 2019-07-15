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РИА Новости

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Соответствующее постановление приняли пятого июля.
В апреле Украина расширила список запрещенных к ввозу российских товаров. В ответ на это Москва запретила импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
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С 2016 года правительство России ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.
Согласно утвержденному порядку грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны проходить только через пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Популярные комментарии
Ага... и трубу покрепче законопатьте. Самый вражеский товар РФ! ))
15 июля, 19:55
Дмитрий Широков
4121102
Злые-потому что слабые. Ни в чём не компетентны. Всё что остаётся,только пакостить. Но на деле,пакостят только себе,да своему народу.
15 июля, 21:34
РНРоман Неизвестный
2100002
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