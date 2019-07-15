Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Он отметил, что такая практика существует во многих странах. В частности, США еще в 1799 году ввели "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

"Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", — приводит слова Вакарчука издание Liga.net.

Вакарчук предложил внести изменения в статью украинского Уголовного кодекса "Госизмена" и ввести наказание за подобные действия в виде лишения свободы на 13-15 лет, а также занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. СБ Украины будет обязана реагировать на подобные переговоры.

По данным опроса социологической группы "Социс", 4,9 процента респондентов готовы выбрать украинским премьером Вакарчука. Согласно опубликованным ранее данным опроса социологической группы "Рейтинг", партию "Голос" на выборах в Верховную раду готовы поддержать 6,6 процента украинцев.

Ранее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Бойко и Медведчук и ранее встречались с Медведевым. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсудили газовые вопросы.