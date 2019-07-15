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РИА Новости

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Он отметил, что такая практика существует во многих странах. В частности, США еще в 1799 году ввели "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

"Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", — приводит слова Вакарчука издание Liga.net.

Вакарчук предложил внести изменения в статью украинского Уголовного кодекса "Госизмена" и ввести наказание за подобные действия в виде лишения свободы на 13-15 лет, а также занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. СБ Украины будет обязана реагировать на подобные переговоры.
По данным опроса социологической группы "Социс", 4,9 процента респондентов готовы выбрать украинским премьером Вакарчука. Согласно опубликованным ранее данным опроса социологической группы "Рейтинг", партию "Голос" на выборах в Верховную раду готовы поддержать 6,6 процента украинцев.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Вчера, 15:24
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
Ранее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Бойко и Медведчук и ранее встречались с Медведевым. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсудили газовые вопросы.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
12 июля, 18:32
Переговоры об обмене пленными ведутся постоянно, заявил Медведчук
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Обсудить 38
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичСвятослав ВакарчукВиктор МедведчукЮрий БойкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
лучше бы пел.. это у него профессиональнее получается. И чего все артисты в политику полезли? Вот так бывает... годами заслуживали авторитет своими талантами - и РАЗ и каюк авторитету...Талант артиста и музыканта, оказывается, не гарантия наличия ума...
15 июля, 20:06
Наталья Бурова
4010002
Когда читаешь такие радикальные мысли (как бы цензурно выразиться) "интеллигентов", можно прописать им одно волшебное лекарство: прожить месяцок в окопах на линии фронта... Сразу головка пройдёт ) Легко открывать рот, попивая коньячок в киевском кафе... Ну и вопрос к украинским избирателям: вам нужен еще один кровожадный клоун?
15 июля, 19:48
Дмитрий Широков
4000001
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