Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена и дальше добиваться принятия соглашения между Россией и Украиной по лицам с двойным гражданством.

Москалькова на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой предложила обратиться к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять соглашение о правовом статусе граждан с двойным гражданством. По ее словам, правовой инструментарий на данный момент не позволяет освободить людей с двойным гражданством, так как запрещена выдача другому государству таких людей. В частности, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский имеет два гражданства - российское и украинское.

"Надо продвигать дальше, я предложу МИДу проговорить с новым составом (украинских коллег) - здесь, наверное, уже Верховная Рада будет выдвигать другой состав кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о правовом статусе лиц, имеющих по факту два гражданства – российское и украинское", - сказала Москалькова РИА Новости.

Российский омбудсмен пояснила, что это компетенция внешнеполитического ведомства. "Конечно, предложение логично было бы направить в МИД", - добавила она.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.