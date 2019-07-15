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РИА Новости

Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству

Вчера, 19:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена и дальше добиваться принятия соглашения между Россией и Украиной по лицам с двойным гражданством.
Москалькова на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой предложила обратиться к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять соглашение о правовом статусе граждан с двойным гражданством. По ее словам, правовой инструментарий на данный момент не позволяет освободить людей с двойным гражданством, так как запрещена выдача другому государству таких людей. В частности, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский имеет два гражданства - российское и украинское.
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
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Москалькова назвала предъявленные Вышинскому обвинения абсурдными
"Надо продвигать дальше, я предложу МИДу проговорить с новым составом (украинских коллег) - здесь, наверное, уже Верховная Рада будет выдвигать другой состав кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о правовом статусе лиц, имеющих по факту два гражданства – российское и украинское", - сказала Москалькова РИА Новости.
Российский омбудсмен пояснила, что это компетенция внешнеполитического ведомства. "Конечно, предложение логично было бы направить в МИД", - добавила она.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Верховного суда Украины, где рассматривается жалоба Кирилла Вышинского на его арест
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
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Кирилл ВышинскийЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаПолитика
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