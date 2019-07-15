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РИА Новости

В партии Зеленского рассказали, когда начнет работу новоизбранная Рада

Вчера, 19:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Парламент Украины, избранный на внеочередных выборах 21 июля, должен приступить к работе не позже 9 сентября, возможно это произойдет еще летом, сообщил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Парламент Украины восьмого созыва 12 июля провел свое последнее заседание. Однако согласно закону, Рада будет обладать полномочиями до принятия присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля. Ранее спикер парламента Андрей Парубий не исключил, что в случае необходимости текущий состав может собратья на внеочередную сессию.
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"Мы бы хотели начать работу новой Верховной рады уже с пониманием, как и с кем мы ее формируем. Рада должна открыться максимум 9 сентября, но мы будем делать это раньше", - заявил Корниенко в интервью изданию "Главком", опубликованном в понедельник. Он не исключил, что новый парламент может приступить к работе еще летом.
Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского также сообщил, что "Слуга народа" намерена создавать коалицию с новыми политическими силами. "У нас в приоритете новые силы, но мы посмотрим, кто проходит и дальше делаем выводы", - добавил Корниенко. Он также оценил как "маловероятное" премьерство лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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