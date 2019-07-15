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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова назвала предъявленные Вышинскому обвинения абсурдными

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Большая часть предъявленных руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому обвинений абсурдна и не имеет судебной перспективы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
"У него из всех пяти статей остается хранение патронов незаконное, потому что все остальные, на мой взгляд, абсурдные, судебной перспективы не имеют, если только здесь не будет грубого попирания понятия справедливости и законности", - сказала Москалькова.
Также она отметила, что нет доказательств, чтобы обвинить Вышинского в измене родине, потому как высказывание своего мнения таковым не является. Вместе с тем она упомянула, что других авторов к ответственности не привлекли.
"Трудно сказать, какие можно предъявить к нему (Вышинскому) доказательства, доказывающие его вину в измене родине. У него на портале не было ни одной статьи, где бы он был автором. Размещали статьи, где люди высказывали свое мнение, и в чем здесь измена родине? Если это так, то тех авторов тоже логично было бы привлекать, но суд и следствие не сочли нужным. Но тогда непонятно, в чем претензии к руководителю (портала) РИА Новости (Украина)? Я думаю, что без ответа на эти вопросы невозможно сформулировать юридическую позицию по этим проблемам", - добавила российский омбудсмен.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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