Австралопитеки оказались "маменькиными сыночками", выяснили ученые

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Анализ зубов детеныша австралопитека показал, что наши древнейшие предки питались молоком матери так же долго, как и современные младенцы. Это объясняет то, почему древних людей было так мало, и раскрывает большую роль заботы о потомстве в эволюции рода Homo, пишут ученые в журнале Анализ зубов детеныша австралопитека показал, что наши древнейшие предки питались молоком матери так же долго, как и современные младенцы. Это объясняет то, почему древних людей было так мало, и раскрывает большую роль заботы о потомстве в эволюции рода Homo, пишут ученые в журнале Nature

"Мы впервые показали, что между матерями и детенышами существовали очень прочные связи. Оказалось, что самки не только долго кормили их грудью, но и им приходилось подкармливать их молоком и в те времена, когда пищи не хватало. Это заставляет нас переосмыслить то, как мы представляем себе группы австралопитеков", — рассказывает Лука Фьоренца (Luca Fiorenza) из университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

Как отмечает антрополог, мы почти ничего не знаем о том, как выглядели детеныши австралопитеков и первых представителей рода Homo, развивались ли они так же, как современные младенцы или были больше похожи в этом отношении на маленьких обезьян.

В отличие от человека, детеныши приматов не рождаются беспомощными и очень быстро прекращаются питаться материнским молоком. Почему это так, ученые пока не знают, что постоянно порождает массу антропологических и эволюционных споров.

К примеру, многие исследователи считают, что человек рождается на свет с фактически недоразвитым мозгом из-за развития прямохождения, так как узкий таз, приспособленный к движению на двух ногах, не позволяет крупному плоду уместиться в утробе матери.

С другой стороны, многие исследователи предполагают, что необычный "отложенный" характер развития человеческих детей связан с метаболизмом. По их мнению, организм женщины просто не смог бы одновременно поддерживать себя и более крупный плод, если бы он продолжал развиваться внутри утробы более девяти месяцев.

Фьоренца и его коллеги сделали большой шаг к разрешению всех этих споров и раскрытию роли заботы о потомстве в эволюции человека, изучая структуру и химический состав зубов двух древних австралопитеков. Их останки были открыты еще в прошлом столетии в пещере Стеркфонтейн на северо-востоке ЮАР.

Для чего антропологам изучать состав зубов? Дело в том, что относительно недавно ученые обнаружили, что эмаль коренных зубов людей и животных представляет собой своеобразный "химический паспорт", отражающий в себе многие детали жизни их обладателя.

К примеру, доли изотопов стронция и тяжелого кислорода-18 в эмали зубов и в костной ткани человека позволяют понять, где он родился и в каких регионах страны он жил впоследствии, а соотношение атомов кальция, бария и стронция — то, какой пищей он питался.

© Monash University Лука Фьоренца (справа) и Джастин Адамс, еще один автор статьи, в компании с черепами австралопитеков © Monash University Лука Фьоренца (справа) и Джастин Адамс, еще один автор статьи, в компании с черепами австралопитеков

В данном случае, ученых интересовали доли бария, так как концентрация этого элемента в молоке матери заметно выше, чем в других видах пищи. Соответственно, отслеживая его концентрацию в разных слоях эмали и дентина, можно понять, как долго их обладатель пил молоко, когда он переключился на другую пищу и пил ли он молоко впоследствии.

Как оказалось, оба австралопитека, которых изучили Фьоренца и его коллеги, были "маменькиными сыночками". Они постоянно пили молоко на протяжении как минимум девяти первых месяцев своей жизни и начали переходить на другие источники пропитания лишь после первого дня рождения.

Более того, ученые заметили необычные флуктуации в уровне бария, указавшие на то, что юные австралопитеки могли периодически возвращаться к грудному молоку в последующие 4-5 лет жизни. Антропологи предполагают, что подобная "сезонность" не была случайной – судя по схожим колебаниям в уровне лития, древние гоминиды, скорее всего, поступали так в тяжелые времена, когда пищи на всех не хватало.

Сам факт того, что у них была возможность пить молоко матери через 4-5 лет после рождения, как считает Фьоренца, говорит о двух вещах. С одной стороны, это открытие указывает на то, что самки австралопитеков очень долго ухаживали за своим потомством и были привязаны к нему. Жизнь детенышей, по всей видимости, сильно зависела от заботы их матерей.

С другой стороны, подобное поведение самок и их потомства указывает на то, что первые производили детей на свет не так часто, как это делают многие современные приматы, вкладывая все усилия в "качественное" ухаживание за немногочисленными детенышами.