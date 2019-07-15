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РИА Новости

Шойгу обсудил проблемы европейской безопасности с министром обороны Франции

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французской коллегой Флоранс Парли в рамках подготовки заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает Минобороны РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации в кризисных регионах мира, актуальным проблемам европейской безопасности. Кроме того, рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии", - также говорится в сообщении.
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Флоранс ПарлиСергей ШойгуФранцияРоссияБезопасностьВ мире
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