Шойгу обсудил проблемы европейской безопасности с министром обороны Франции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французской коллегой Флоранс Парли в рамках подготовки заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает Минобороны РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в кризисных регионах мира, актуальным проблемам европейской безопасности. Кроме того, рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии", - также говорится в сообщении.