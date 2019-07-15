Луценко заявил, что передача Вышинского России до решения суда невозможна

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Передача РФ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского невозможна до вынесения решения суда по его делу, так как он является гражданином Украины, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

"Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу - виновен он или нет ", - приводит слова Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган на странице в Facebook

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.