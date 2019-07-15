Луценко допросили в качестве свидетеля по делу об участнике Евромайдана

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Национальном антикоррупционном бюро дал показания как свидетель по делу участника "евромайдана" Ивана Бубенчика.

"Допрос сегодня состоялся. В качестве свидетеля я сказал о том, что главной задачей деятельности прокуратуры, в том числе в этом случае, является выполнение статьи об объективном и беспристрастном ведении следствия", - заявил Луценко в эфире телеканала " Прямой " в понедельник.

Он отметил, что в случае неэффективного следствия, генпрокурор может сменить группу прокуроров, чем он воспользовался в деле Бубенчика.

"Господин Бубенчик и дальше подозревается в особо тяжких статьях ... Дело расследуется", - добавил Луценко.

Генпрокуратура Украины 3 апреля 2018 года сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано.