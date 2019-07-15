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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Киселев призвал отойти от концепции "обмена" в деле Вышинского

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пора отойти от категории "обмена", придуманной бывшим президентом Украины Петром Порошенко и дать возможность правосудию страны выруливать в направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной, но этот шанс был сегодня упущен, когда было перенесено рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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На Украине поставят эксперимент и выяснят, есть ли там государство
"Когда Кирилл Вышинский, наш коллега и друг, был взят, схвачен просто на улице и брошен на нары с 15 мая прошлого года, лишь как некий обменный фонд. Он ни в чем не виноват, и все судейские внутри Украины, я это доподлинно знаю, отдаю себе отчет, что это придуманное дело, что это просто заложник, которого хотели обменять. Сейчас уже пора отойти от этой категории, которая придумана Порошенко и дать возможность правосудию вырулить в том направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной. Этот шанс сегодня упущен", - сказал Киселев в эфире "Россия-24".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
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Незаконное задержание
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийДмитрий КиселевРоссияУкраинаВ мире
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