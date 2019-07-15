Киселев призвал отойти от концепции "обмена" в деле Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пора отойти от категории "обмена", придуманной бывшим президентом Украины Петром Порошенко и дать возможность правосудию страны выруливать в направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной, но этот шанс был сегодня упущен, когда было перенесено рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского.

"Когда Кирилл Вышинский, наш коллега и друг, был взят, схвачен просто на улице и брошен на нары с 15 мая прошлого года, лишь как некий обменный фонд. Он ни в чем не виноват, и все судейские внутри Украины, я это доподлинно знаю, отдаю себе отчет, что это придуманное дело, что это просто заложник, которого хотели обменять. Сейчас уже пора отойти от этой категории, которая придумана Порошенко и дать возможность правосудию вырулить в том направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной. Этот шанс сегодня упущен", - сказал Киселев в эфире " Россия-24 ".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.