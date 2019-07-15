Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:32Z
https://ria.ru/20190715/1556549978.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/12/1556111215_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_91c340e49b04e4cf56bccd223080bed2.jpg
РИА Новости

Стали известны темы прошедших переговоров Лаврова с послами стран ЕС

Вчера, 18:32
591
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога с Евросоюзом на равноправной основе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча Лаврова с главами дипмиссий стран Евросоюза и руководителем представительства ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером прошла в Москве 15 июля.
Флаги Германии, России и ЕС
Вчера, 18:11
"Нужны союзники". Санкции не помешали росту торговли Германии с РоссиейВ Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец прокомментировал ситуацию.
"Состоялось обстоятельное обсуждение текущей ситуации и перспектив развития российско-есовских отношений, которые не становятся лучше. Лавров подчеркнул, что российская сторона сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога и взаимодействия с Евросоюзом на равноправной и взаимовыгодной основе. В этом контексте акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей сторон, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий в Европе", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Были рассмотрены также актуальные международные вопросы "с упором на перспективы нормализации ситуации вокруг СВПД, а также урегулирования внутриукраинского конфликта".
"Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также в сфере соблюдения прав национальных меньшинств", - подчеркнули в МИД РФ.
Участники марша националистов во Львове
5 июля, 08:00
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
1611000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеСергей ЛавровМИД РФЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
В Совфеде прокомментировали инициативу Макрона о переговорах по СВПД
Лента
новостей
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Сергей Шойгу
Шойгу обсудил проблемы европейской безопасности с министром обороны Франции
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В ОБСЕ призвали украинские власти освободить Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали продлении Украиной эмбарго на товары из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния