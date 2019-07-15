Стали известны темы прошедших переговоров Лаврова с послами стран ЕС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога с Евросоюзом на равноправной основе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча Лаврова с главами дипмиссий стран Евросоюза и руководителем представительства ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером прошла в Москве 15 июля.

"Состоялось обстоятельное обсуждение текущей ситуации и перспектив развития российско-есовских отношений, которые не становятся лучше. Лавров подчеркнул, что российская сторона сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога и взаимодействия с Евросоюзом на равноправной и взаимовыгодной основе. В этом контексте акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей сторон, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий в Европе", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Были рассмотрены также актуальные международные вопросы "с упором на перспективы нормализации ситуации вокруг СВПД, а также урегулирования внутриукраинского конфликта".