Зеленский заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных моряков

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит на руках браслеты с фамилиями арестованных в РФ за незаконное пересечение границы украинских моряков.
"И напоследок - про желтые браслеты "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Носить их буду до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал Зеленский на странице в Facebook в понедельник.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.