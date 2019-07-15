Зеленский заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных моряков

Дело за Киевом. В Москве прокомментировали ситуацию с украинскими моряками Россия уже сделала предложение Украине для урегулирования ситуации вокруг задержанных моряков. Теперь решение за Украиной.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.