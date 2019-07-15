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РИА Новости

Зеленский заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных моряков

Вчера, 18:29
1933
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит на руках браслеты с фамилиями арестованных в РФ за незаконное пересечение границы украинских моряков.
"И напоследок - про желтые браслеты "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Носить их буду до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал Зеленский на странице в Facebook в понедельник.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
1 июля, 14:33
Дело за Киевом. В Москве прокомментировали ситуацию с украинскими моряками Россия уже сделала предложение Украине для урегулирования ситуации вокруг задержанных моряков. Теперь решение за Украиной.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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Браслеты - не актуально ... Надо сделать татуху во всю спину
15 июля, 18:34
Владимир Кусуров
290000
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