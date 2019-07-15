В ОП допустили вероятность повторного переноса заседания по делу Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич не исключил очередной перенос заседания по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в связи с выборами в Верховную раду, назначенными на 21 июля.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Я не удивлюсь, если и в пятницу они это все перенесут, просто потому что испугаются принять какое-либо решение накануне выборов. Если, например, перед ними Вышинского выпустят, тут же начнутся шествия (экс-президента Украины Петра) Порошенко и компании с криками "продают Украину", и это может прибавить им какие-то голоса", - сказал Малькевич РИА Новости.

Перенос заседания на 19 июля, по его мнению, является попыткой "безобразной торговли".

"Семнадцатого июля будет у нас суд по морякам, а Вышинского переносят на пятницу. Представляете, какая это безобразная торговля? Вернее, ее попытка: "А вот давайте мы посмотрим, как пройдет суд по морякам, а после этого проведем суд по Вышинскому", - отметил член ОП.

Украинская сторона, по его словам, несмотря на все заявления Вышинского, что он не согласен на обмен, не скрывает, что журналист для нее - заложник. Власти страны, считает Малькевич, боятся принимать какие-либо решения по резонансным делам, опасаясь последствий, и стремятся просчитать все возможные варианты. "Это уже все напоминает издевательство - над самим Кириллом, над его близкими, над всеми, кто переживает за него. Потому что это сколько раз уже все переносилось?" - добавил он.

Очередное заседание суда по делу Вышинского должно было пройти через четыре дня после телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.

В день заседания суда по делу Вышинского Москалькова прибыла в Киев и присутствовала на заседании суда. После встречи с ней украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.