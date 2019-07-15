В ОБСЕ призвали украинские власти освободить Вышинского

ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьезное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его", - написал Дезир в Twitter

Очередное заседание суда по делу Вышинского должно было пройти через четыре дня после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.