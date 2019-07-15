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РИА Новости

В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба назвал политическим давлением пикет у здания ведомства сторонников бывшего президента Петра Порошенко и пообещал объективное расследование дел, в которых фигурирует экс-президент.
В понедельник телеканал "Прямой" сообщил, что активисты, среди которых сторонники Порошенко от партии "Европейская солидарность", пикетировали здание Госбюро расследований. Участники акции считают, что Труба связан с экс-заместителем главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым. Активисты требовали отставки главы ведомства, а также закрытие всех дел, возбужденных по заявлениям Портнова.
"Это называется политическим давлением. Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР (Госбюро расследований - ред.) огнетушители. Это вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - приводит слова Трубы пресс-служба бюро, опубликовав фотографии участников акции и автомобиль с символикой партии Порошенко.
По словам Трубы, митингующие "ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта ГБР, сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР".
"Каким бы ни было политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным", - заявил директор бюро.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявлений Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.
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