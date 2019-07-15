В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба назвал политическим давлением пикет у здания ведомства сторонников бывшего президента Петра Порошенко и пообещал объективное расследование дел, в которых фигурирует экс-президент.

В понедельник телеканал "Прямой" сообщил, что активисты, среди которых сторонники Порошенко от партии "Европейская солидарность", пикетировали здание Госбюро расследований. Участники акции считают, что Труба связан с экс-заместителем главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым. Активисты требовали отставки главы ведомства, а также закрытие всех дел, возбужденных по заявлениям Портнова.

"Это называется политическим давлением. Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР (Госбюро расследований - ред.) огнетушители. Это вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - приводит слова Трубы пресс-служба бюро, опубликовав фотографии участников акции и автомобиль с символикой партии Порошенко.

По словам Трубы, митингующие "ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта ГБР, сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР".

"Каким бы ни было политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным", - заявил директор бюро.