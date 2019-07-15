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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что о переносе суда над руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским стороне защиты объявил секретарь, сами судьи не вышли.
Москалькова приехала в понедельник в Киев на заседание суда.
Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве. 15 июля 2019
Вчера, 17:51
Москальковой удалось пообщаться с Вышинским
"Совершенно непонятно, 22 числа заканчивается срок содержания под стражей, сегодня имеются все правовые, нравственные, политические основания для того, чтобы принять решение. И то, что суд даже не вышел к участникам уголовного процесса в суде, когда присутствовала в полном составе сторона обвинения и сторона защиты, когда полный зал корреспондентов, а это значит, что украинская общественность интересуется этой темой, она интересуется в плюс или в минус, но ей эта тема не безразлична", - сказала РИА Новости Москалькова
"И суд из уважения к участникам процесса, всем, кто пришел сюда, должен был выйти и хотя бы мотивировать решение переноса. Без мотивов, без каких-либо объяснений секретарь судебного заседания очень робко и тихо сообщил стороне защиты, что суд переносится", - добавила она.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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