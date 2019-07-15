Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что о переносе суда над руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским стороне защиты объявил секретарь, сами судьи не вышли.

Москалькова приехала в понедельник в Киев на заседание суда.

"Совершенно непонятно, 22 числа заканчивается срок содержания под стражей, сегодня имеются все правовые, нравственные, политические основания для того, чтобы принять решение. И то, что суд даже не вышел к участникам уголовного процесса в суде, когда присутствовала в полном составе сторона обвинения и сторона защиты, когда полный зал корреспондентов, а это значит, что украинская общественность интересуется этой темой, она интересуется в плюс или в минус, но ей эта тема не безразлична", - сказала РИА Новости Москалькова

"И суд из уважения к участникам процесса, всем, кто пришел сюда, должен был выйти и хотя бы мотивировать решение переноса. Без мотивов, без каких-либо объяснений секретарь судебного заседания очень робко и тихо сообщил стороне защиты, что суд переносится", - добавила она.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.