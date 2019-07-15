Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

"В последнее время в соцсетях много <...> на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все", — написал Зеленский на странице в Facebook.