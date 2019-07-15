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РИА Новости

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он играл президента, также ездит на работу на велосипеде.

"В последнее время в соцсетях много <...> на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все", — написал Зеленский на странице в Facebook.

Также Зеленский объяснил перекрытие дороги в одном из районов Киева.
"Одиннадцатого июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался — согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", — отметил украинский глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Популярные комментарии
А что , кто-то действительно подумал, что президент будет по Киеву на велике гонять? ))))
15 июля, 18:23
Владимир Кусуров
0171000
Ну что пристали? Просто преЗЕдентский велосипед еще не готов... скачущий ))
15 июля, 19:26
Дмитрий Широков
390005
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