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РИА Новости

Эрдоган сообщил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Анкара ставит целью совместное с Россией производство систем ПВО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя доставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
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"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400 – ред.), идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе. Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель – их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре по случаю трехлетней годовщины попытки переворота в Турции.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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