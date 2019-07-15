Депутат Рады предложил люстрировать Зеленского и депутатов нового созыва

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Григорий Шверк предлагает распространить действие закона о люстрации на чиновников, которые будут работать до 2024 года, соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Согласно документу, предлагается применять люстрацию к президенту и кандидатам на пост президента, народным депутатам и депутатам разных уровней, а также ко всем, кто работал на этих должностях до 19 мая 2019 года.

"Учитывая особенности прохождения процесса люстрации на Украине, ее несовершенство, наличие демократических механизмов смены власти и особенности украинской политической традиции, необходимо улучшить законодательство, в частности, распространить действие закона "Об очистке власти" также и на команду, которая пришла и будет работать на Украине до 2024 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко. Зеленский 12 июля зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект.

Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.