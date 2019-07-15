Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T17:57Z
https://ria.ru/20190715/1556547724.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/77/1556327786_0:150:2749:1697_1036x0_80_0_0_19e1f167536e2e6eb0b56044dac0c3cc.jpg
РИА Новости

Депутат Рады предложил люстрировать Зеленского и депутатов нового созыва

Вчера, 17:57
573
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Григорий Шверк предлагает распространить действие закона о люстрации на чиновников, которые будут работать до 2024 года, соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.
Согласно документу, предлагается применять люстрацию к президенту и кандидатам на пост президента, народным депутатам и депутатам разных уровней, а также ко всем, кто работал на этих должностях до 19 мая 2019 года.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
12 июля, 17:28
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
"Учитывая особенности прохождения процесса люстрации на Украине, ее несовершенство, наличие демократических механизмов смены власти и особенности украинской политической традиции, необходимо улучшить законодательство, в частности, распространить действие закона "Об очистке власти" также и на команду, которая пришла и будет работать на Украине до 2024 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко. Зеленский 12 июля зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект.
Участники протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
12 июля, 12:34
Украинский эксперт назвал "главную опасность" закона о люстрацииПрезидент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-президента Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал свой взгляд на ситуацию.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Парламент Украины в минувшую пятницу провел свое последнее заседание в текущем созыве. Однако согласно закону, Рада будет обладать полномочиями до принятия присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собратья на внеочередную сессию.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 июля, 16:39
Жертва и обидчик поменяются местами. Эксперт об идее люстрации на УкраинеВладимир Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал инициативу украинского лидера.
2140002
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В ОБСЕ призвали украинские власти освободить Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский принял решение о ротации послов в 12 странах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: попавших в ДТП водителей кортежа привлекут к ответственности
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос
В Грузии приостановили процесс экстрадиции российского хакера, сообщили СМИ
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве. 15 июля 2019
Москальковой удалось пообщаться с Вышинским
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Каменная волна Аризоны
Ученые раскрыли тайну появления "подземного океана" в недрах Земли
Оператор по добыче нефти
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 августа снизится на $6,2 за тонну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния