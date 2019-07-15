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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москальковой удалось пообщаться с Вышинским

Вчера, 17:51
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoКирилл Вышинский после заседания суда в Киеве. 15 июля 2019
Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве. 15 июля 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что ей удалось немного пообщаться с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, и он "очень подавлен".
"Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", - сказала она.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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