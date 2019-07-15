Москальковой удалось пообщаться с Вышинским

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что ей удалось немного пообщаться с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, и он "очень подавлен".

"Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", - сказала она.