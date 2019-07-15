Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.

"Завтра я бы хотела завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от результата (голосования - ред.) в среду я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы направить все свои силы на служение Европе", - написала фон дер Ляйен в Twitter

Саммит ЕС ранее, после длительных переговоров, предложил министра обороны ФРГ фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.

Практически все они, за исключением нового главы Евросовета, еще должны пройти утверждение Европарламентом. При этом в ЕП ранее заявили, что лидеры большинства политических групп парламента выразили сильные сомнения относительно решений глав государств ЕС по кандидатам.