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РИА Новости

Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
"Завтра я бы хотела завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от результата (голосования - ред.) в среду я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы направить все свои силы на служение Европе", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019
4 июля, 14:21
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Саммит ЕС ранее, после длительных переговоров, предложил министра обороны ФРГ фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
Практически все они, за исключением нового главы Евросовета, еще должны пройти утверждение Европарламентом. При этом в ЕП ранее заявили, что лидеры большинства политических групп парламента выразили сильные сомнения относительно решений глав государств ЕС по кандидатам.
Европарламент и панъевропейские партии настаивали на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз". Эти же кандидаты участвовали в телевизионных дебатах. Однако в итоге они не были выдвинуты на соответствующие посты в ЕС лидерами стран союза.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
2 июля, 22:50
Германия не стала голосовать по кандидатуре Ляйен на пост главы ЕК
16170003
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Урсула фон дер ЛяйенГерманияВ мире
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