В КЧР прошел автопробег в память о защитниках перевалов Кавказа

Возложение цветов к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Возложение цветов к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский

ЧЕРКЕССК, 15 июл - РИА Новости. На территории Карачаево-Черкесии прошел мотопробег в память о воинах-защитниках перевалов Кавказа, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.

В Вахте памяти приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, воспитанницы Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, жители КЧР.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский, осмотрели выставочную экспозицию музея, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о битвах на горных перевалах, личные вещи бойцов, документы.

"Заручился поддержкой Александра Анатольевича Матовникова в реализации нашей идеи - создать на территории музейного комплекса Аллею боевой славы, где бы мы выставили демилитаризированные экспонаты боевой техники", - написал Темрезов.