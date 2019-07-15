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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В КЧР прошел автопробег в память о защитниках перевалов Кавказа

Вчера, 17:41
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Возложение цветов к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский
Возложение цветов к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 15 июл - РИА Новости. На территории Карачаево-Черкесии прошел мотопробег в память о воинах-защитниках перевалов Кавказа, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
В Вахте памяти приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, воспитанницы Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, жители КЧР.
Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский, осмотрели выставочную экспозицию музея, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о битвах на горных перевалах, личные вещи бойцов, документы.
"Заручился поддержкой Александра Анатольевича Матовникова в реализации нашей идеи - создать на территории музейного комплекса Аллею боевой славы, где бы мы выставили демилитаризированные экспонаты боевой техники", - написал Темрезов.
Также по маршруту "Кисловодск-Карачаевск-Теберда" участники автопробега возложили цветы к другому памятнику – дорожникам, которые работали на горных перевалах, обеспечивая транспортную доступность солдатам в годы ВОВ.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Вчера, 11:41
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