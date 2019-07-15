Беглов поручил ускорить ликвидацию незаконных свалок в Петербурге

"Свалки есть от нескольких кубов до нескольких миллионов кубов мусора, и таких около 10 больших свалок, по которым идет отдельная работа. По ним сначала выполняется проект ликвидации, а потом выполняется непосредственно работа. Например, в 2018 году было выявлено 1 тысяча 183 свалки, ликвидировано – 1 тысяча 143 свалки, площадь ликвидированных свалочных масс составила более 300 гектар. Примерно такая же ситуация по этому году. Учитывая то, что сейчас июль, выявлено, где-то около полутысячи свалок, сейчас идет работа по их ликвидации", - сказал он журналистам.