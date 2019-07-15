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РИА Новости

Беглов поручил ускорить ликвидацию незаконных свалок в Петербурге

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ускорить ликвидацию стихийных несанкционированных свалок на территории города.
"Поступает очень много обращений, которые касаются стихийных свалок. Я часто езжу по районам и вижу, что у нас огромное количество свалок, которые раздражают жителей, вызывают вопросы и беспокойство. Поэтому надо на это обратить внимание самое жесткое, разобраться… Нужно сделать соответствующую инвентаризацию, посмотреть ответственных", - сказал он на рабочем совещании с членами городского правительства.
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По словам вице-губернатора города Николая Бондаренко, в городском бюджете в ближайшие три года на ликвидацию несанкционированных свалок предусмотрено около 1 миллиарда рублей.
"Свалки есть от нескольких кубов до нескольких миллионов кубов мусора, и таких около 10 больших свалок, по которым идет отдельная работа. По ним сначала выполняется проект ликвидации, а потом выполняется непосредственно работа. Например, в 2018 году было выявлено 1 тысяча 183 свалки, ликвидировано – 1 тысяча 143 свалки, площадь ликвидированных свалочных масс составила более 300 гектар. Примерно такая же ситуация по этому году. Учитывая то, что сейчас июль, выявлено, где-то около полутысячи свалок, сейчас идет работа по их ликвидации", - сказал он журналистам.
"Мы сейчас активно используем камеры видеонаблюдения, общественный контроль, помощь граждан. Места, где образуются свалки, мы стараемся сразу включать в план работы, планируем на это средства и стараемся в короткие сроки их ликвидировать. Характер этих свалок понятен – это, как правило, строительные отходы, очень небольшое количество свалок бытового мусора - они, как правило, убираются немедленно", - добавил Бондаренко.
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