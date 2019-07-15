Эксперт прокомментировал слова Трампа о женщинах-демократах

"Сколько уже говорили про импичмент и все прочее. Ничего не случилось. На фоне того, что уже было с президентом Трампом, через что он уже прошел, это все мелочи. Трамп напишет, скажет. Потом десять раз возьмет свои слова обратно. Но все равно сделает все по-своему", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.