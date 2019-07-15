Эксперт прокомментировал слова Трампа о женщинах-демократах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии, являющихся выходцами из других стран, не повлекут за собой серьезных последствий для лидера США, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.
"Сколько уже говорили про импичмент и все прочее. Ничего не случилось. На фоне того, что уже было с президентом Трампом, через что он уже прошел, это все мелочи. Трамп напишет, скажет. Потом десять раз возьмет свои слова обратно. Но все равно сделает все по-своему", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Таким высказыванием Трамп, конечно, потеряет часть голосов какой-то группы населения, но в то же время он наберет еще больше голосов людей, которые выступают за некую "нашу" Америку и придерживаются той же позиции, что "понаехавшие" со всех краев света, пусть и достаточно давно, не должны им указывать", - добавил Ознобищев.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он посоветовал таким представителям конгресса "уехать обратно". В ответ спикер палаты представителей Нэнси Пелоси написала в Twitter, что "отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию". С критикой в адрес президента США высказались также известные политики США, в частности - мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, кандидат в президенты Берни Сандерс.