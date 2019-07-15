В Совфеде надеются, что Грузии удастся избежать антироссийских провокаций

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Для восстановления отношений между Россией и Грузией потребуются месяцы, в Совфеде надеются, что все обойдется без антироссийских провокаций, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев в понедельник по итогам переговоров с депутатами оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Надеемся, что обойдется без новых провокаций, которые были ранее в парламенте и на телевидении Грузии и которые были нацелены на срыв наших отношений", - сказал Косачев.

По словам сенатора, для восстановления двустороннего сотрудничества России и Грузии потребуется много времени, месяцы, если не годы. "Нужно сделать очень многое, ничего прорывного не будет", - считает Косачев.

Он подчеркнул, что в Совфеде пригласили грузинских коллег "приезжать в Москву по мере возможности и как можно чаще". "Чем чаще мы будем встречаться, тем быстрее мы будем решать поставленные задачи", - отметил законодатель.

Косачев подчеркнул важность межпарламентского диалога. "Мы договорились о ряде конкретных шагов на будущее", - пояснил глава комитета СФ, добавив, что не хотел бы их озвучивать в публичном пространстве.

Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.