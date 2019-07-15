В Совфеде надеются, что Грузии удастся избежать антироссийских провокаций

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Для восстановления отношений между Россией и Грузией потребуются месяцы, в Совфеде надеются, что все обойдется без антироссийских провокаций, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев в понедельник по итогам переговоров с депутатами оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".
"Надеемся, что обойдется без новых провокаций, которые были ранее в парламенте и на телевидении Грузии и которые были нацелены на срыв наших отношений", - сказал Косачев.
По словам сенатора, для восстановления двустороннего сотрудничества России и Грузии потребуется много времени, месяцы, если не годы. "Нужно сделать очень многое, ничего прорывного не будет", - считает Косачев.
Он подчеркнул, что в Совфеде пригласили грузинских коллег "приезжать в Москву по мере возможности и как можно чаще". "Чем чаще мы будем встречаться, тем быстрее мы будем решать поставленные задачи", - отметил законодатель.
Косачев подчеркнул важность межпарламентского диалога. "Мы договорились о ряде конкретных шагов на будущее", - пояснил глава комитета СФ, добавив, что не хотел бы их озвучивать в публичном пространстве.
Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.